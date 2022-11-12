Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan gönderme: O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz





"TÜRKİYE YÜZYILINDAKİ HEDEFİMİZ..."



Bakan Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle vatandaşların rızası çerçevesinde dönüşüm projelerinin hayata geçtiğini vurgulayarak, "Rize bir deprem bölgesi değil ama maalesef sağlıksız konutların olduğu bir şehrimiz. Zamanında dolgu yapılmak suretiyle o günün şartlarına göre yapılmış. Binalar maalesef bugün teknik ve sağlamlık açısından baktığınızda yeni yönetmeliklerimize uygun değil. Dolayısıyla burada da bunun dönüşüm sürecini hep birlikte yürütmek, dönüştürmek zorundayız" dedi.



Bakan Kurum, şu ana kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını belirterek, 81 ilde 250 bin konutun dönüşümünün de devam ettiğini söyledi. Marmara ve Düzce depremlerinden sonra yapılan yapı denetim düzenlemeleriyle 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimlerini tamamladıklarını aktaran Bakan Kurum, "24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı konularda yaşamasını sağladık. Türkiye yüzyılındaki hedefimiz şudur: 2035 yılına kadar tüm Türkiye'de deprem dönüşümüne girmemiş hiçbir alan bırakmak istemiyoruz. Bu çerçevede ülkemizin 81 ilimizde bu dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Allah'ın izniyle bunu milletimizle birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde inşallah bu adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.