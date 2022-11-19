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Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Hayatını kaybeden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu toprağa verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Hayatını kaybeden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu toprağa verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli'nde ikamet eden ve önceki akşam hayatını kaybeden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

İzmit'teki evinde gece kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Kent Mezarlığı morgundan alınarak Tavşantepe Cemevi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde Celal Kılıçdaroğlu'nun ailesi, taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşleri Adil ve Ali Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu ve Abisi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Bursa Milletvekili Hakan Aydın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, eski CHP Milletvekili Hurşit Güneş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Adalar Belediye Başkanı Gül, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İlçe Başkanları ve sevenleri katıldı. Cenaze erkanın ardından Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi kent mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

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