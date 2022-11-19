ABD ’Türkiye operasyon yapabilir’ açıklamasını neden yaptı? Emekli İstihbarat Albay değerlendirdi: Hem kendini ezdirmeme hem örgüte ikaz peşindeler

"ABD ÇÖKEN ETKİNLİĞİNİ KURTARMA PEŞİNDE"

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması önemliydi. Münbiç ve Azez bölgesinde ilişkiler kurduğu yönünde ifadeleri var. Türkiye muhtemelen o bölgedeki yapılanmaları tespit etti. Ve operasyon yapacak. ABD, Türkiye'nin o bölgeye yapacağı bir askeri harekata zaten karşıydı. ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde. ABD, bu açıklamayı yapmasaydı örgüt içindeki ve bölgedeki etkinliği sorgulanır hale gelecekti. Zaten iyice azalan bölgedeki etkinliği çökecekti. ABD bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde. Hem örgüte haber verdi, hem de tüm dünyaya harekattan haberim vardı mesajını verdi." dedi.