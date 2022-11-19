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ABD 'Türkiye operasyon yapabilir' açıklamasını neden yaptı? Emekli İstihbarat Albay değerlendirdi: Hem kendini ezdirmeme hem örgüte ikaz peşindeler

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Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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ABD ’Türkiye operasyon yapabilir’ açıklamasını neden yaptı? Emekli İstihbarat Albay değerlendirdi: Hem kendini ezdirmeme hem örgüte ikaz peşindeler

ABD Erbil Başkonsolosluğu, geride kalan gün internet sitesinden 'vatandaşları için' yayınladığı bildiride, Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. Tepki çeken açıklamayı değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde." diye konuştu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." diyerek açıklamadaki çelişkilere vurgu yaptı.

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin olası bir Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağını iddia ederken ABD vatandaşlarından sınır bölgelerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

Bahse konu duyuruda, operasyon ihtimalinden bahseden "güvenilir açık kaynakların" izlendiği belirtilirken ABD vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları ve büyük protestolara ilişkin dikkatli olmaları tavsiye edildi.

ABD'nin sözde vatandaşlarını uyarmak maksatlı açıklama yapması tepki çekti.

"ABD ÇÖKEN ETKİNLİĞİNİ KURTARMA PEŞİNDE"

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması önemliydi. Münbiç ve Azez bölgesinde ilişkiler kurduğu yönünde ifadeleri var. Türkiye muhtemelen o bölgedeki yapılanmaları tespit etti. Ve operasyon yapacak. ABD, Türkiye'nin o bölgeye yapacağı bir askeri harekata zaten karşıydı. ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde. ABD, bu açıklamayı yapmasaydı örgüt içindeki ve bölgedeki etkinliği sorgulanır hale gelecekti. Zaten iyice azalan bölgedeki etkinliği çökecekti. ABD bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde. Hem örgüte haber verdi, hem de tüm dünyaya harekattan haberim vardı mesajını verdi." dedi.

"ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR MESAJ"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD'nin bunu açıktan yapmasının nedeni Türkiye'ye mesaj veriyor. Bu mesaj üzerinden birilerine göz kırpma var. ABD'nin PYD/YPG'yi desteklediğini zaten biliyoruz. Çelişkilerle dolu bu mesajda başka bir şey var. Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." İfadelerini kullandı.

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