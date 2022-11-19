ABD 'Türkiye operasyon yapabilir' açıklamasını neden yaptı? Emekli İstihbarat Albay değerlendirdi: Hem kendini ezdirmeme hem örgüte ikaz peşindeler
ABD Erbil Başkonsolosluğu, geride kalan gün internet sitesinden 'vatandaşları için' yayınladığı bildiride, Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini açıkladı. Tepki çeken açıklamayı değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde." diye konuştu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." diyerek açıklamadaki çelişkilere vurgu yaptı.
ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin olası bir Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağını iddia ederken ABD vatandaşlarından sınır bölgelerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.
Bahse konu duyuruda, operasyon ihtimalinden bahseden "güvenilir açık kaynakların" izlendiği belirtilirken ABD vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları ve büyük protestolara ilişkin dikkatli olmaları tavsiye edildi.
ABD'nin sözde vatandaşlarını uyarmak maksatlı açıklama yapması tepki çekti.
"ABD ÇÖKEN ETKİNLİĞİNİ KURTARMA PEŞİNDE"
Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması önemliydi. Münbiç ve Azez bölgesinde ilişkiler kurduğu yönünde ifadeleri var. Türkiye muhtemelen o bölgedeki yapılanmaları tespit etti. Ve operasyon yapacak. ABD, Türkiye'nin o bölgeye yapacağı bir askeri harekata zaten karşıydı. ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde. ABD, bu açıklamayı yapmasaydı örgüt içindeki ve bölgedeki etkinliği sorgulanır hale gelecekti. Zaten iyice azalan bölgedeki etkinliği çökecekti. ABD bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde. Hem örgüte haber verdi, hem de tüm dünyaya harekattan haberim vardı mesajını verdi." dedi.
"ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR MESAJ"
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD'nin bunu açıktan yapmasının nedeni Türkiye'ye mesaj veriyor. Bu mesaj üzerinden birilerine göz kırpma var. ABD'nin PYD/YPG'yi desteklediğini zaten biliyoruz. Çelişkilerle dolu bu mesajda başka bir şey var. Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." İfadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...
- SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...
- KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!
- Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu?
- Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!
- AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu! MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ: 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?
- 29. dönem POMEM başvurusu ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler? e-Devlet POMEM başvuru ekranı!
- Van'da deprem mi oldu? AFAD son dakika açıklaması | 19 Kasım az önce deprem nerede oldu? SON DEPREMLER
- e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?
- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İl il kura tarihleri açıklandı mı?