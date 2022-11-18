Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: "Herkesin yararına olur"
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl koridoru meselesi ele alındı. Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TAHIL KORİDORU MESELESİ ELE ALINDI
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN YARARINA OLUR
Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN BU GÖRÜŞME ÖNCESİ PUTİN İLE TEMAS KURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YAPICI TUTUM İÇİN PUTIN'E TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.
Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını aktardı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.
Başkan Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TAHIL ANLAŞMASINDA SÜRE 1 YIL UZATILABİLİR
Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan Çavoşoğlu buradaki konuşmasında "Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zenenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı. Önemli adımlar atıldı. Rusya'da bu durumdan tatmin oldu. Engeller tamamen kalkmalı." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan anlaşmanın devamlılığının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. 120 gün sonunda 1 yıl uzatılabilir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 9. bölüm full izle! 18 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
- 2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...
- Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?
- Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi şaşırttı! O romandan esinlendiği iddia edilirken, finali merak uyandırdı! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...
- KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?
- ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM sınav takvimi!
- Muhteşem Cuma İNDİRİMLERİ ne zaman? Efsane Cuma kaç gün sürüyor? Trendyol, Hepsiburada... Muhteşem cuma indirimleri ayın kaçında?
- İş arayanlar hemen başvurun! Kasım ayı iş ilanları güncellendi! 99.273 açık iş ilanı yayında! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?
- Kış lastiği takmak hangi aya kadar zorunlu? Kışlık lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? 2022-2023 Kış lastiği takmak için son gün ne zaman?
- KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...
- TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?