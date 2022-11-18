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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: "Herkesin yararına olur"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy ile görüştü: Herkesin yararına olur

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl koridoru meselesi ele alındı. Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TAHIL KORİDORU MESELESİ ELE ALINDI

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN YARARINA OLUR

Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN BU GÖRÜŞME ÖNCESİ PUTİN İLE TEMAS KURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Herkesin yararına olur "HERKESİN YARARINA OLUR"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YAPICI TUTUM İÇİN PUTIN'E TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat Başkanlarının Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TAHIL ANLAŞMASINDA SÜRE 1 YIL UZATILABİLİR

Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Çavoşoğlu buradaki konuşmasında "Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zenenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı. Önemli adımlar atıldı. Rusya'da bu durumdan tatmin oldu. Engeller tamamen kalkmalı." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan anlaşmanın devamlılığının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. 120 gün sonunda 1 yıl uzatılabilir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Süre 1 yıl uzatılabilir BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SÜRE 1 YIL UZATILABİLİR

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

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