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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zelenskiy'e telefonda söyledi: "Herkesin yararına olur"

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Giriş: 18.11.2022 20:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl koridoru meselesi ele alındı. Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TAHIL KORİDORU MESELESİ ELE ALINDI

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: HERKESİN YARARINA OLUR

Başkan Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

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Herkesin yararına olur
"Herkesin yararına olur"
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