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Hakkari'de PKK'ya operasyon: Patlayıcı ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Hakkari’de PKK’ya operasyon: Patlayıcı ele geçirildi

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. İşte operasyonda ele geçirilenlerin listesi...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda doçka (uçaksavar) silahı ve sehpası, bu silaha ait 14,5 milimetrelik 129 mühimmat, 8 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 31 şarjör, 13 el bombası, 14 RPG-7 sevk fişeği, RPG-7 silahı dürbünü, kanas silahı dürbünü, 12,7 milimetrelik 126 mühimmat, 7,62 milimetrelik 392 mühimmat, 5 kilogramlık 2 bidon içinde patlayıcı, 10 el telsizi ve 2 jeneratör ele geçirildi.

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