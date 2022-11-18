Türk toplumunun yüzde 80’ine hırsız dedi! Küçük esnafa hakaretler yağdırdı! Vatandaşa aptal diyen Cihan Kolivar’ın o görüntüleri ortaya çıktı...

İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI

"İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.

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AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ

Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.

AK PARTİ VE BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI ÇIKTI

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.