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Türk toplumunun yüzde 80'ine hırsız dedi! Küçük esnafa hakaretler yağdırdı! Vatandaşa aptal diyen Cihan Kolivar'ın o görüntüleri ortaya çıktı...

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Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Türk toplumunun yüzde 80’ine hırsız dedi! Küçük esnafa hakaretler yağdırdı! Vatandaşa aptal diyen Cihan Kolivar’ın o görüntüleri ortaya çıktı...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ekmeği aptal toplumların temel maddesi olarak tanımlayarak Türk milletine de hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Kolivar'ın akşam saatlerinde tahliye kararının ardından yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Katıldığı bir canlı yayında yine Türk Milleti'ni hedef alan Kolivar, toplumun yüzde 80'inin hırsız olduğunu söyledi. Ayrıca küçük esnafa da nefret kusan Kolivar "Küçük esnafa kasaba, manava, bakkala, fırıncıya sorsan çok dürüstler dimi?" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında ekmeğin aptal toplumların temel maddesi olduğunu söylerken "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." ifadeleriyle büyük bir skandala imza atmış ve sonrasında tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlattı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında Cihan Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde Kolivar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle de dosyasına 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu da eklendi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Cihan Kolivar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 9 Kasım'da tutuklanmıştı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Cihan Kolivar, avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tutukluluğuna itiraz etti. Hakimlik itirazı reddetti. Bunun üzerine İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyerek Cihan Kolivar'ın tahliyesine karar verdi. Kolivar'ın avukatı, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye olacağını ifade etti.

YENİ SKANDALI ORTAYA ÇIKTI

Hakkında tahliye kararı verilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tahliye kararı sonrasında şimdi de Tele 1 ekranlarında katıldığı yayında kullandığı skandal ifadeler ortaya çıktı.

İşte Kolivar'ın o sözleri:

VATANDAŞIN YÜZDE 80'İ HIRSIZ

"Vatandaşın yüzde sekseni hırsız. Emin olun böyle. Kim olursa olsun eline fırsat geçse çalacak. Geçmediği için konuşur. Ama geçse muhakkak çalacaktır. "

"KÜÇÜK ESNAFA SORSAN ÇOK DÜRÜSTLER"

"Küçük esnafa kasap, manav, bakkal, fırıncıya sorsan çok dürüstler değil mi? Zincir marketler bizim ekmeğimizi yem olarak kullandılar. Ben çok severim onları. 100 liralık alışveriş yap bakalım küçük esnaftan fiş alabilecek misin? Marketten 1 liralık bir şey al bu fişle devlete katkı sağlıyor. Ama küçük esnaf bunu vermiyor."

İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI

"İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.

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AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ

Bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.

AK PARTİ VE BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI ÇIKTI

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı olup ekmeğe defalarca kez hakaret ettiği anlaşılan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.

Türk milletini ve ekmeği hedef aldı! TÜRK MİLLETİNİ VE EKMEĞİ HEDEF ALDI!
Türk toplumunun yüzde 80’ine hırsız dedi! TÜRK TOPLUMUNUN YÜZDE 80'İNE HIRSIZ DEDİ!

CHP’li Cihan Kolivar tutuklandı
Cihan Kolivar gözaltına alındı

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