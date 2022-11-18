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FETÖ'nün kamudaki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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FETÖ’nün kamudaki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 kişi gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 15'i görevde, 9'u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 19 kişi yakalandı.

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