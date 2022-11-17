Togg satışında gençlere indirim olacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Yerli otomobil Togg modeli ve renkleriyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarırken, fiyatı ve ön sipariş tarihleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son olarak G20 Liderler Zirvesi'nden dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusu yöneltildi.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG banttan indirilerek Gemlik Kampüsü açılış töreninde tanıtımı yapıldı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen açılış töreni sonrasında, yerli otomobil TOGG fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı birçok soru vatandaşların gündeminde.
Son olarak G20 Liderler Zirvesi için Bali'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dönüş yolunda "Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusu yöneltildi.
Başkan Erdoğan, "Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil.
Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gemlik'teki açılış törenine katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Togg Gemlik Tesisi'ni ziyaret etmek istediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok.
Bunlar bir defa -Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı... Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. Ama yok, tutturdu kafaya onu, o şekilde gidiyor. Şimdi TOGG'la ilgili de hani diyordu ya 'Nerede fabrika?' Şimdi gelmek istediklerini söylediler.
Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 17 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru
- Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek! Doğum yardımı nedir, başvuru şartları nelerdir? e-DEVLET DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?
- KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? KYK borçları ne oldu? Kimlerin KYK faizleri silinecek? KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI 2022
- TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
- İstanbul için sarı alarm verildi! METEOROLOJİ'den 39 kent için uyarı! Yağmur ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?