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Togg satışında gençlere indirim olacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Togg satışında gençlere indirim olacak mı? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama

Yerli otomobil Togg modeli ve renkleriyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarırken, fiyatı ve ön sipariş tarihleri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Son olarak G20 Liderler Zirvesi'nden dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG banttan indirilerek Gemlik Kampüsü açılış töreninde tanıtımı yapıldı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen açılış töreni sonrasında, yerli otomobil TOGG fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı birçok soru vatandaşların gündeminde.

Son olarak G20 Liderler Zirvesi için Bali'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dönüş yolunda "Satışa sunulduğunda gençlere özel bir kampanya olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Başkan Erdoğan, "Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil.

Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gemlik'teki açılış törenine katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Togg Gemlik Tesisi'ni ziyaret etmek istediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok.

Bunlar bir defa -Bay Kemal başta olmak üzere- tutturmuş Külliye aşağı, Külliye yukarı... Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş, gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Burası hizmet mekânı. Ama yok, tutturdu kafaya onu, o şekilde gidiyor. Şimdi TOGG'la ilgili de hani diyordu ya 'Nerede fabrika?' Şimdi gelmek istediklerini söylediler.

Buyursun gelsin dedik. Aynı şekilde Meral Hanım da istemiş, o da buyursun gelsin. Gezdirin, görsünler; bütün o robotik sistemleri, makineleri, o araçların tabandan tavana kaynaklarından diğer bütün işlemlerine varıncaya kadar nasıl yapıldığını görsünler. Biz bundan mutlu oluruz. Geleceklermiş." dedi.

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