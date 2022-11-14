TOGG ÖN SATIŞ TARİHİ! Togg ön sipariş ne zaman başlayacak? Togg fiyat listesi belli oldu mu?
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un fiyatı ve ön siparişiyle ilgili detaylar merak konusu olmuştu. Yüzde yüz elektrikli otomobil olan Togg'un ön sipariş tarihi netleşti. Togg resmi hesabından yüzde yüz elektrikli otomobilimizin ön satış tarihi duyurdu. Peki, Togg ön satış ne zaman başlayacak, fiyatı kaç TL olacak? İşte, Togg hakkında merak edilenler...
Togg ön sipariş ne zaman başlayacak? Türkiye'nin gurur kaynağı olan yerli ve milli otomobilimiz Togg, tasarımı, özellikleri ve renkleriyle milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilen renkler büyük beğeni toplarken, vatandaşlar, TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar? Togg ön siparişler ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Togg hakkında merak edilen detaylar...
Togg ön sipariş tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken konuya dair bir açıklama geldi. Togg'un resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Togg ön sipariş ne zaman alınacak?'' sorusuna yanıt verildi.
TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN ALINACAK?
Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil Togg'un ön siparişlerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Togg'dan ön siparişler için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Togg resmi hesabından yapılan açıklamada ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.
"YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİNDE KALIYOR"
Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de" ifadelerini kullandı ve, "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" dedi.
TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?
ÖTV dilimine göre hesap yapıldığında TOGG C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlar siparişlerini Şubat'ta verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları da yeri gelince açıklanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TOGG SATIŞ TARİHİNİ DUYURDU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg satış tarihini duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasından banttan çıkış süreciyle taçlandırdık. Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği kimi kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol haline gelmiştir. TOGG'un başarısı sadece bir firmanın bir markanın bir üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.
Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle inşallah Şubat'ta satışı başlayacak TOGG'a bundan sonraki sürecinde başarılar diliyoruz.
Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık sistemimizi 'HEALTH TÜRKİYE ' başlığı altında küresel markaya dönüştürüyoruz. Gıptayla bakılan bu birikimi Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşmayı da bizi diğerlerinden ayıran insani, vicdanı ve hakkaniyetli duruşumuzun gereği olarak görüyoruz.''
İLK ARAÇ TOGG C-SUV
Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli Togg C-SUV üretildi ve banttan inen ilk araç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı.Bursa Gemlik'te faaliyetlerini sürdürecek olan Togg, bu fabrika ile Türkiye'nin geleceğine değer katan yerli ve milli otomobilin üretim merkezi olacak.
BAKAN VARANK FİYATLARLA İLGİLİ İPUCU VERMİŞTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise daha önce yaptığı açıklamada fiyatla ilgili ipucu vermişti.
Varank, "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Şimdi tüm gözler diğer markaların SUV modellerine çevrilmiş durumda.Daha çok çekirdek ailelerin tercih ettiği SUV model araçlar, Hyundai, Opel, Nissan, Kia gibi birçok otomotiv şirketi tarafından üretiliyor.Genellikle donanımlarına, motor güçlerine, benzinli-dizel ayrımlarına göre SUV marka araçların fiyatları 800 bin ila 1 milyon TL arasında değişiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?