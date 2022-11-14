TOGG ÖN SATIŞ TARİHİ! Togg ön sipariş ne zaman başlayacak? Togg fiyat listesi belli oldu mu?

Togg ön sipariş ne zaman başlayacak? Türkiye'nin gurur kaynağı olan yerli ve milli otomobilimiz Togg, tasarımı, özellikleri ve renkleriyle milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimleri verilen renkler büyük beğeni toplarken, vatandaşlar, TOGG fiyatı belli oldu mu, ne kadar? Togg ön siparişler ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Togg hakkında merak edilen detaylar...

Togg ön sipariş tarihi ile ilgili araştırmalar sürerken konuya dair bir açıklama geldi. Togg'un resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Togg ön sipariş ne zaman alınacak?'' sorusuna yanıt verildi.

TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN ALINACAK?

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil Togg'un ön siparişlerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Togg'dan ön siparişler için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Togg resmi hesabından yapılan açıklamada ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.