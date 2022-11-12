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Haberler Galeri TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen törenle ilk defa bantta inen yerli otomobil TOGG'un yankıları devam ediyor. TOGG'un renkleri, fiyatı, özellikleri gündem olmaya devam ederken şimdi de üretimin yapıldığı fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntüler gündeme oturdu. TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz…

Giriş Tarihi: 12.11.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 15:44
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TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

TOGG Gemlik Kampüsü'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı videoda çok sayıda TOGG otomobili görülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

DÜNYA TOGG'U MERAKLA TAKİP EDİYOR

Yerli otomobil ve akıllı cihaz TOGG'un üretim tesisinin açılışının ardından araç dünyanın birçok noktasından da ilgi gördü. Aracın dünyada yarattığı heyecanın yanı sıra Türkiye'de en çok konuşulanlar arasında çeşitli renkleri, km'de ne kadar yaktığı, deposunun ne kadara dolacağı gibi ayrıntılar konuşulmaya başlandı.

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TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

HEYECAN TAZELEYEN GÖRÜNTÜLER

Milyonlarca insan TOGG'un fiyatı için Başkan Erdoğan'ın açıkladığı üzere şubat ayını iple çekerken fabrikadan gelen son görüntüler ise heyecanı tazeledi.

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TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

"TÜRKLER GELİYOR"

Fabrikada çalışan bir işçi, TOGG araçlarını çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda "Türkler geliyor" ifadesi yer aldı.

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TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Videoda onlarca TOGG bir arada görüldü.