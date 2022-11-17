Bakan rakam verdi! Yabancı turist sayısında rekor

Tüm dünyaya örnek olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" çalışmalarına bu yıl da hızla devam ettiklerini, haziran 2022 itibarıyla 12 bini aşkın tesis ve aracın, TGA'nın yetkilendirdiği uluslararası denetim firmalarınca denetlendiğini ve sertifika almaya hak kazandığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizm ülkemizdeki lokomotif endüstrilerden birisidir. Bu alanda küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız vermek, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve turizm pazarındaki rekabetçiliğimizi artırmak için 2022'de dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council) ile 3 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu iş birliğinin sonucu olarak, uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Program kapsamında, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterleri hazırlanarak, Global Sustainable Tourism Council'e uluslararası tanınırlık için başvuru gerçekleştirildi. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzu da söylemek isterim. Çok yakında hayata geçecek Sürdürülebilir Turizm Programı ile dünyada sürdürülebilir turizm konusunda örnek alınacak bir ülke olacağız. Bu sayede turizm sektörü uzun vadede daha da güçlü bir hale gelecektir."