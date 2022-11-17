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İYİ Partili Erozan İstiklal bombacısını aklamaya çalıştı: Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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İYİ Partili Erozan İstiklal bombacısını aklamaya çalıştı: Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırıyla 6 vatandaşımızı hayattan koparan teröristi aklamaya çalıştı. Teröriste 'terörist' denmesi için delillerin olup olmadığını bilmediğini söyleyen Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir." dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da bombalı saldırı düzenlenmiş, 6 vatandaşımız şehit olurken 81 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashır, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Emniyetteki sorgusuna da başlanan terörist, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söylemişti.

Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını itiraf etmişti.

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Tüm bu yaşananların ışığında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'dan skandal bir açıklama geldi.

CHP'nin fonladığı Halk TV canlı yayınına konuk olan Erozan, teröristi aklamaya çalıştı. Teröriste 'terörist' denmesi için elde ne verilerin olduğunu bilmediğini söyleyen Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir." dedi.

Erozan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar vs. Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum. O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir. Telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları da biliyorsunuz. Torbayı götür, bilmem ne ağacının altına bırak. Ondan sonra başkası gelip alıyor. Bugün çok daha derin bir soruşturulması lazım, sıcak olay maalesef. Emniyet ve adli makamlar soruşturma yaptığında bambaşka isimler de çıkabilir."

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