İYİ Partili Erozan İstiklal bombacısını aklamaya çalıştı: Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir

Erozan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar vs. Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum. O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir. Telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları da biliyorsunuz. Torbayı götür, bilmem ne ağacının altına bırak. Ondan sonra başkası gelip alıyor. Bugün çok daha derin bir soruşturulması lazım, sıcak olay maalesef. Emniyet ve adli makamlar soruşturma yaptığında bambaşka isimler de çıkabilir."