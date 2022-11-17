EGM’den İtalyan suç örgütü yöneticisi Luciano Camporesi’nin Antalya’da yakalanmasına ilişkin açıklama

FRANSIZ PASAPORTUYLA TÜRKİYE'YE GELDİ

İstihbarat Başkanlığı, İnterpol Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Camporesi'nin, farklı bir isim üzerine düzenlenmiş orijinal Fransız pasaportuyla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, suç örgütü yöneticisinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihte hakkında herhangi bir kırmızı bülten bulunmadığı anlaşıldı.

12 KASIM'DA TUTUKLANDI

Camporesi, 12 Kasım'da yapılan operasyonda Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

"SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTE"

Açıklamada, "Söz konusu şahısla ilgili olarak İtalya İnterpolü ile irtibata geçilmiş olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.