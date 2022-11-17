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EGM'den İtalyan suç örgütü yöneticisi Luciano Camporesi'nin Antalya'da yakalanmasına ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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EGM’den İtalyan suç örgütü yöneticisi Luciano Camporesi’nin Antalya’da yakalanmasına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranırken Antalya'da yapılan başarılı operasyonla yakalanıp tutuklanan suç örgütü yöneticisi Luciano Camporesi'yle ilgili İtalya İnterpolü ile irtibata geçildiğini, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, İnterpol tarafından aranan İtalyan suç örgütü yöneticisi Luciano Camporesi'nin Antalya'da gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Türk makamlarınca kırmızı bültenle aranan bir kişinin İtalya'da yerinin tespit edilmesi, yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklanması sonrasında, İtalya'da faaliyet gösteren "Ndrangheta" suç örgütünde yönetici konumunda bulunan ve "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Luciano Camporesi'nin Türkiye'de bulunabileceğine dair 26 Ekim 2022'de İtalya İnterpolünden bilgi alındı.

FRANSIZ PASAPORTUYLA TÜRKİYE'YE GELDİ

İstihbarat Başkanlığı, İnterpol Daire Başkanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Camporesi'nin, farklı bir isim üzerine düzenlenmiş orijinal Fransız pasaportuyla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, suç örgütü yöneticisinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihte hakkında herhangi bir kırmızı bülten bulunmadığı anlaşıldı.

12 KASIM'DA TUTUKLANDI

Camporesi, 12 Kasım'da yapılan operasyonda Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

"SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTE"

Açıklamada, "Söz konusu şahısla ilgili olarak İtalya İnterpolü ile irtibata geçilmiş olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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