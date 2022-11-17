İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Beyoğlu açıklaması: 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Beyoğlu'ndaki saldırıda yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.