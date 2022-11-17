18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu açıklaması: 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu açıklaması: 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Beyoğlu açıklaması: 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu

İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor." dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz Pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmişti.

Menfur saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

YARALILARIN SON DURUMU NE?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu." açıklamasını yaptı.

Vali Yerlikaya, "11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor." dedi.

Yerlikaya "Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da Beyoğlu'ndaki saldırıda yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Hain saldırıdan kurtuldu: Aralarında öğrencilerimiz de var HAİN SALDIRIDAN KURTULDU: ARALARINDA ÖĞRENCİLERİMİZ DE VAR
Terör eylemi sonrası PKK’yı aklama telaşı TERÖR EYLEMİ SONRASI PKK'YI AKLAMA TELAŞI
Teröristi Yunanistan’a kaçırma planı yapmışlar TERÖRİSTİ YUNANİSTAN'A KAÇIRMA PLANI YAPMIŞLAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA