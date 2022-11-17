Malatya'da 1,5 kilogram esrar ele geçirildi! 6 kişi yakalandı
GÜNDEM AA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 6 şüpheliyi durdurdu.
Yapılan aramada 1,5 kilogram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, H.C, E.C, E.K, C.C, T.T. ve H.S, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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