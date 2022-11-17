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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu. 28 yaşındaki şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki ailesine ulaştı.

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