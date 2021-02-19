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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Son dakika haberine göre, 'Komünist Başkan' olarak bilinen Belediye Başkanı 'nun kardeşi (29) Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Maçoğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

'Komünist Başkan' olarak bilinen Belediye Başkanı 'nun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonunda Çamlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Polis, bu sabah, operasyon için harekete geçti.

Evden çıkan . (21) ve Ahmet B. (22) gözaltına alındı. İkilinin üzerinde 0.66 gram metamfetamin bulundu. Daha sonra eve giren ekipler, yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin, 25,48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.

MAÇOĞLU'NUN KARDEŞİ YAKALANDI
Evde, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu ile Ummuhan A. yakalanarak, gözaltına aldı.



Gözaltına alınan 4 şüpheliden Barış A. ve Ahmet B. polisteki ifadelerinin ardından haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılıp, serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI
'Güveni kötüyü kullanma' suçundan hakkında arama kaydı olduğu ortaya çıkan Ummuhan A., 'içmek için uyuşturucu madde satın almak ile bulundurmak' suçundan, Soner Maçoğlu ise 'uyuşturucu ticari yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Maçoğlu tutuklandı, Ummuhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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