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Gökyüzünden 'birlik' mesajı! Bordo berelilerin 20'li tutuş gösterisi hayran bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Gökyüzünden ’birlik’ mesajı! Bordo berelilerin 20’li tutuş gösterisi hayran bıraktı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin uçaktan atlayarak gökyüzünde "20'li tutuş" hareketini yaptığı anlarda çekilen görüntüyü paylaştı.

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