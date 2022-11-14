Adem Topkara ve Mukaddes Topkara kimdir? Taksim patlamasında yürekler yandı! Geriye 3 yaşındaki Eliz İlay kaldı!
Taksim'de yaşanan hain saldırının ardından 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi ise yaralandı. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.20'de terör saldırısı yaşandı. Adem Topkara (40) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (37) yaşamanı yitirirken geriye 3 yaşındaki kızları Eliz İlay Topkara ile 9 aylık Yağız bebek kaldı. İşte yüreklerin yandığı olayla ilgili detaylar...
Taksim'de 13 Kasım Pazar günü yaşanan hain saldırının sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında Adem Topkara (40) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (37) çifti de bulunuyor. Hain saldırıda Topkara ailesinden geriye 2 yaşındaki Eliz İlay ile 9 aylık Yağız kaldı. Peki Adem Topkara ve Mukaddes Topkara kimdir? İşte Topkara ailesi ile ilgili yürekleri yakan detaylar...
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de şiddetli bir patlama meydana geldi. Terör saldırısı olarak değerlendirilen acı olay yürekleri yaktı. Hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlama sırasında caddeden geçen Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara da hayatını kaybetti.
HAFTASONU GEZİSİNDELERDİ
Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, haftasonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.
4 YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRDİLER
1982 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Adem Topkara ile 1985 yılında Rize'de doğan Mukaddes Elif Topkara çiftinin 4 kasım 2018 tarihinde dünyaevine girdikleri öğrenilirken 3 yaşında Eliz İlay ila 9 aylık Yağız adında oğulları olduğu aktarıldı.
AYAZAĞA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER
Hain saldırıda hayatlarını kaybeden Topkara çiftinin ikamet ettikleri Sarıyer'e bağlı Ayazağa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.
GERİYE MİNİK ELİZ İLAY KALDI
Terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çiftinden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı.
Baba Adem Topkara'ın kızını 15 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından 'Minik prenses 2 yaşında" notu ile paylaştığı kare yürekleri dağladı.
Baba Topkara kızının bir kedi ile oynadığı başka bir kareyi de 'En sevdiğim oyun arkadaşım' notu ile paylaştığı görüldü.
TOPKARA ÇİFTİNİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan bombalı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada otopsi işlemi tamamlanan Adem Topkara (40) ve eşi Mukaddes Elif Topkara'nın (27) cenazeleri aile yakınlarına teslim edildi. Cenazenin bugün Ayazağa Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?