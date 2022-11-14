Adem Topkara ve Mukaddes Topkara kimdir? Taksim patlamasında yürekler yandı! Geriye 3 yaşındaki Eliz İlay kaldı!

Taksim'de 13 Kasım Pazar günü yaşanan hain saldırının sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında Adem Topkara (40) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (37) çifti de bulunuyor. Hain saldırıda Topkara ailesinden geriye 2 yaşındaki Eliz İlay ile 9 aylık Yağız kaldı. Peki Adem Topkara ve Mukaddes Topkara kimdir? İşte Topkara ailesi ile ilgili yürekleri yakan detaylar...