Arzu Özsoy kimdir? Taksim'deki hain patlamada kızıyla birlikte hayatını kaybetti!
Taksim'de meydana gelen hain saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. 81 kişinin ise yaralandığı patlamda anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar yaşamını yitirdi. 13 Kasım Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırsında yürekler yandı. Peki Taksim patlamasında yaşamını yitiren Arzu Özsoy kimdir?
Arzu Özsoy kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Taksim'de yaşanan hain terör saldırısının ardından vatandaşlar detayları öğrenmeye çalışıyorlar. Taksim patlamasında 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı. Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan alçak patlamada yaşamını yitiren Arzu Özsoy kimdir? İşte merak edilen gelişmeler...
Taksim İstiklal Caddesi'nde geçen gün yaşanan alçak terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı.
ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Taksim İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar'ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.
BABA UÇAR'DAN YÜREKLERİ YAKAN PAYLAŞIM
Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden ve zaman zaman dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenilen baba Nurettin Uçar henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızıın fotoğrafını paylaşıp;
"Kabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini ekledi.
ARZU ÖZSOY KİMDİR?
1984 doğumlu olduğu öğrenilen Arzu Özsoy Taksim'daki hain saldırıda kızı Yağmur Uçar ile beraber yaşamını yitirdi. Kızı Yağmur Uçar ise 2007 yılında dünyaya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular. Şehit oldular. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu" ifadelerini kullandı.
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