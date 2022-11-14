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Sözde gazeteci Erk Acaer Taksim üzerinden kin ve nefret kustu! İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan skandal paylaşıma destek

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Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Sözde gazeteci Erk Acaer Taksim üzerinden kin ve nefret kustu! İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan skandal paylaşıma destek

Sözde gazeteci Erk Acarer, Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırı için skandal bir paylaşım yaptı. Paylaşımında saldırıdan hükümeti sorumlu tutan Acarer, “Bugün ‘sandık gelecek ve seçim kazanılacak’ düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün oldu ne yazık ki!” ifadelerini kullandı. Erk Acarer’in paylaşımına ise Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti’den destek gecikmedi. İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Acarer’in paylaşımına “Seçim sandığı önüne geldiğinde, milletimiz bu zulme son verecek. Güvenin bize..!” yorumunda bulunarak skandala sahip çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan ile 2013 Seyhan doğumlu kızı Ecrin Meydan'ın, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Topkara çiftinin 6 aylık bebeklerini annelerine bırakıp baş başa gezmek için İstiklal Caddesi'ne gittiği öğrenildi.

Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası dünya liderlerinden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları gelirken, alçak saldırı üzerinden hükümeti hedef alan kesimler de sosyal medya hesapları üzerinden kin ve nefret kusan paylaşımlarda bulundu.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIMA DESTEK
Sözde gazeteci Erk Acarer, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında saldırıdan hükümeti sorumlu tutan Acarer, "Bugün 'sandık gelecek ve seçim kazanılacak' düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün oldu ne yazık ki!" ifadelerini kullandı.

Erk Acarer'in tepki çeken paylaşımına ise Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'den destek gecikmedi. Daha önce şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Erk Acarer'in paylaşımına "Ürkmeyin, korkmayın..! Hiç karamsar olmayın..! Seçim sandığı önüne geldiğinde, milletimiz bu zulme son verecek. Güvenin bize..!" yorumunda bulunarak skandala destek çıktı.

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