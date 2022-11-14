New York Times'tan büyük alçaklık! Taksim'deki terör saldırısında "turizm" vurgusuna sosyal medyadan sert tepki
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan ve terör eylemi olduğu değerlendirilen patlama uluslararası basında da yankı buldu. 6 kişinin vefat ettiği 80'den fazla kişinin de yaralandığı saldırı üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times gazetesi, skandal bir başlığa imza attı. Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek, küresel çaplı bir algı operasyonuna girişti.
ABD'nin New York Times gazetesi, haberinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının olduğu İstiklal Caddesi'ni "Türkiye'yi her yıl dünya genelinden ziyaret eden 10 milyonlarca turistten birçoğunun vaktini geçirdiği bölge" olarak niteledi.
Gazetenin bu haberini "empatiden yoksun" olarak niteleyen sosyal medya kullanıcıları "turizm" vurgusuna tepki gösterdi.
Twitter'da Marcos Moschovidis adlı kullanıcı, "Hayatını kaybeden ve yaralanan masum kişileri değil de tüm ülkenin güvenli olmadığını ima ederek turizme odaklanmak tamamen ahlak sınırları dışında." ifadesini kullandı.
11 EYLÜL'Ü HATIRLATTILAR
Diğer yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, New York'ta 2001'de yaşanan 11 Eylül saldırılarına atıfta bulundu.
Kullanıcılardan biri, "Düşünün ki, İkiz Kuleler vurulduğunda Türkiye'de bir gazete, terör saldırısının Amerika'nın turizm sektörüne etkilerinden bahsediyor. Ahlaksızsınız." ifadesine yer verdi.
Gazeteci Nazgul Kenzhetay, NYT'nin haberinin "ayrımcılık" olduğunu belirtti. Saldırının turizm sorunu değil insani bir kriz olduğunu vurgulayan Kenzhetay, gazeteci olmadan insan olmanın önemine dikkati çekti.
"New York kentini ziyaret etmekten bu yüzden korkuyorum." diyen başka bir kullanıcı da kent merkezinin tamda ortasında, bir sonraki 3 bin kurbandan biri olabileceğini belirtti.
Bir kullanıcı da "Tek trajedi turizmmiş gibi neden bundan (turizmden) bahsediyorsunuz? Acılı aileler, bu bölgelerde yürüyen sevdiklerini kaybetti. Sevdiklerini kaybeden ailelere ve kederli ülkeye taziyelerinizi sunmayacak mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.
NYT, daha sonra yayımladığı başka bir haberi de "İstanbul'un merkezindeki hareketli yaya yolunu vuran bombalı saldırıda en az 6 kişi öldü. Saldırı, Türkiye'de 5 yıldan uzun bir süre sonra olan en amansız saldırıydı." şeklinde verdi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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