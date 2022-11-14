New York Times'tan büyük alçaklık! Taksim'deki terör saldırısında "turizm" vurgusuna sosyal medyadan sert tepki

Gazeteci Nazgul Kenzhetay, NYT'nin haberinin "ayrımcılık" olduğunu belirtti. Saldırının turizm sorunu değil insani bir kriz olduğunu vurgulayan Kenzhetay, gazeteci olmadan insan olmanın önemine dikkati çekti.

"New York kentini ziyaret etmekten bu yüzden korkuyorum." diyen başka bir kullanıcı da kent merkezinin tamda ortasında, bir sonraki 3 bin kurbandan biri olabileceğini belirtti.