TOKİ KURA TAKVİMİ 2022 | TOKİ kuraları ne zaman, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. 7 Kasım pazartesi günü başlayan kura çekimleri farklı illerde devam ederken, kendi ilinde yaşayan vatandaşlar, TOKİ kura çekim tarihlerini araştırıyor. Kura takviminin haftalık olarak ilan edilmesi bekleniyor. TOKİ başvurusunda bulunanlar TOKİ, İstanbul, Ankara, İzmir kura çekim tarihleri açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura çekim tarihleri hakkında merak edilenler...

İlk olarak 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan çekiliş hafta boyunca devam ederken Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.TOKİ kura takvimi haftalık olarak açıklanacak olup Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kura takvimi belirlendi.