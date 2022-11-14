TOKİ KURA TAKVİMİ 2022 | TOKİ kuraları ne zaman, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. TOKİ "İlk Evim" projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi ise TOKİ başvurusunda bulunanlar kuraların çekileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman, saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ kura takvimi...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. 7 Kasım pazartesi günü başlayan kura çekimleri farklı illerde devam ederken, kendi ilinde yaşayan vatandaşlar, TOKİ kura çekim tarihlerini araştırıyor. Kura takviminin haftalık olarak ilan edilmesi bekleniyor. TOKİ başvurusunda bulunanlar TOKİ, İstanbul, Ankara, İzmir kura çekim tarihleri açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura çekim tarihleri hakkında merak edilenler...
İlk olarak 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan çekiliş hafta boyunca devam ederken Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.TOKİ kura takvimi haftalık olarak açıklanacak olup Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kura takvimi belirlendi.
TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura takvimi haftalık olarak açıklanacak olup Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kura takvimi belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için kura takvimi belli henüz belli olmadı.
TOKİ KURA TAKVİMİ 2022
15 Kasım: Hakkari 804 konut
16 Kasım: Bitlis 1.250 konut
13-14-15-16 Kasım: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
17 Kasım:Kilis 550 konut
18 Kasım: Gaziantep 1.124 konut
19 Kasım: Gaziantep 700 konut
20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ YAPILACAK MI?
"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.
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