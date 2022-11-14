Valilikten 15 gün yasak kararı! Bu gece başlıyor! Her türlü eylem yasaklandı
Mardin Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi. İşte detaylar...
Mardin Valiliği kent genelinde her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp, silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği bildirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımlar yapılarak il başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası yapma, bildiri dağıtma ve benzeri eylem ve etkinlikler ile buna destek için etkinlik düzenlemek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliğin yapılması Mardin sınırları içerisinde 15 Kasım Salı günü saat 00.01'den itibaren 29 Kasım Salı günü saat 24.00'e kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır. Karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."
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