İspanya'dan Türkiye kararı: Patriot desteği sürdürecek
Son dakika haberleri... İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
Hollanda'dan Ocak 2015'te bu görevi devralan İspanya, o tarihten itibaren bu misyonu sürdürdü.
İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği, Adana'da konuşlu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu.
İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
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