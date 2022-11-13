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İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI | İstanbul Havalimanı Taksim arası kaç dakika olacak? M11 metro hattı ne zaman açılacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022
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İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI | İstanbul Havalimanı Taksim arası kaç dakika olacak? M11 metro hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Havalimanı metro durakları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarının ardından Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı gündem oldu. Peki İstanbul Havalimanı Taksim arası kaç dakika olacak? Kağıthane İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılacak? İşte İstanbul Havalimanı metro durakları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Havalimanı Metro projesinde sona gelinirken Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi. İstanbul Havalimanı metro durakları belli oldu. İstanbulluların heyecanla beklediği proje ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki İstanbul Havalimanı Taksim arası kaç dakika olacak? Kağıthane İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılacak? İşte son dakika gelişmeleri...

İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

Kağıthane İstanbul Havalimanı durakları belli oldu. İşte Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları ve bağlantı noktaları:

Gayrettepe-(M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı).

Hasdal

Kemerburgaz

Eyüp (Göktürk)

İhsaniye

Uygu Terminali

İstanbul Havalimanı

Kargo Terminali

Arnavutköy-1

Arnavutköy-2

Fenertepe

Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)

Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı).

Halkalı Stadı

Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı)

NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Karaismailoğlu Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının açılış tarihi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

''İstanbul Havalimanı - Kağıthane hattı açılacak. Kasım ayı sonu itibarıyla hedefimiz 37,5 km'lik kısmın 32 km'sini açmak. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlamış oluyoruz. Bin 100 km hedefine adım adım yaklaşıyoruz. İstanbul Havalimanı 120 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede. Burası dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Saatte 120 km yapabilecek bir metro hattı, istasyon az olduğu için seyahat süresi kısa olacak."

ULAŞIMDA KOLAYLIK

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayarak hem havalimanına gidecek yolcuları ekonomik olarak rahatlatacak hem de ulaşımda kolaylık sağlayacak.

İSTANBUL HAVALİMANI İLE TAKSİM ARASI 30 DAKİKA OLACAK

37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Bu proje ile İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.

İKİ AŞAMALI

"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşmaktadır.

UZUNLUĞI 70 KM

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlanmıştır.

4 İLÇEDEN GEÇECEK

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakasının kuzey kesiminde, doğu-batı aksında konumlandırılmıştır.

Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy İlçeleri'nden geçmektedir.

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