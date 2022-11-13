İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI | İstanbul Havalimanı Taksim arası kaç dakika olacak? M11 metro hattı ne zaman açılacak?

NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Karaismailoğlu Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının açılış tarihi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

''İstanbul Havalimanı - Kağıthane hattı açılacak. Kasım ayı sonu itibarıyla hedefimiz 37,5 km'lik kısmın 32 km'sini açmak. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlamış oluyoruz. Bin 100 km hedefine adım adım yaklaşıyoruz. İstanbul Havalimanı 120 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede. Burası dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Saatte 120 km yapabilecek bir metro hattı, istasyon az olduğu için seyahat süresi kısa olacak."