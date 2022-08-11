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Son dakika: MSB açıkladı: Hudutlardan geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Son dakika: MSB açıkladı: Hudutlardan geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, son 40 günde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerden 75’inin FETÖ, 28’inin PKK/KCK/YPG, 1’inin DHPKC ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

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