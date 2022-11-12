1999’dan önce sigortalı olanlar dikkat! EYT’li olduğumu nasıl anlarım? EYT’li olmanın şartları neler?

BAKAN BİLGİN'İN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT uygulamasının takvimiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:



'Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir.'