1999'dan önce sigortalı olanlar dikkat! EYT'li olduğumu nasıl anlarım? EYT'li olmanın şartları neler?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), hakkındaki son durum merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yaş şartı ve kimleri kapsıyor sorusuna verdiği cevaplarla birçok vatandaşı sevindirdi. EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin'in ardından vatandaşlar, EYT'li olduğumu nasıl anlarım? EYT'li olmanın şartları neler? İşte, EYT hakkından merak edilen detaylar...
Son zamanların en çok merak edilen konusu EYT hakkındaki detaylar belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkındaki bazı sorulara cevap verdi. Binlerce vatadaş, "EYT'li miyim, EYT'li olduğumu nasıl anlarım sorusuna yanıt arıyor? İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında merak edilenler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme hakkında açıklama yaptı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.
Konunun ardından binlerce kişi EYT hakkındaki detayları araştırıyor. İşte, EYT ile ilgili merak edilen detaylar...
EYT'Lİ OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?
EYT'li olmak için önemli şartlar bulunuyor. İşte, EYT'li olmanın şartları;
Sigortalılık süresi,
Prim ödemesi,
Yaş şartlarının üçünün birlikte sağlanması gerekir.
1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLARIN DİKKATİNE!
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlarda aranan sigortalılık süresi şartı ise şu şekilde;
SSK'lı kadınsa 20, erkekse 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamış ve 5.000 prim gün sayısını doldurmuş olmalı.
Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık şartı aranmaktadır.
Bağ-Kur'lu kadınsa 7 bin 200 prim gün sayısı, erkekse 9 bin prim gün sayısını doldurmuş olmalı.
EYT İLE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?
Meclis'te bütçe sunumu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre EYT şartlarını sağlayan 1.5 milyon kişi var.
EYT'lilerin %87'si özel sektörde çalışıyor.
EYT'LİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde; uygulamanın 2023'ün ocak ayından itibaren başlayacağı söylentileri vardı. Ancak, Bakan Bilgin son yaptığı açıklamasında EYT'lilere kesin bir tarih vermedi.
BAKAN BİLGİN'İN EYT AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT uygulamasının takvimiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
'Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir.'
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