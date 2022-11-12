Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı!

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa'da gözyaşları ve gururla son yolculuğuna uğurlandı. Öğle saatlerinde uçakla Yenişehir Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, saat 13.00 sularında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokak'taki baba ocağına getirildi. Burada şehit için komşu ve akrabalarından helallik istendi.