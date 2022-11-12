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Başkan Erdoğan Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Başkan Erdoğan Endonezya’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, 15-16 Kasım'daki zirve çerçevesinde çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek, zirve öncesi 14 Kasım'da Bali'de Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.

G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

Başkan Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

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