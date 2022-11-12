Başkan Erdoğan Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, 15-16 Kasım'daki zirve çerçevesinde çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek, zirve öncesi 14 Kasım'da Bali'de Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile de görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.
G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.
Başkan Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.
Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?
- Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
- TOKİ Gaziantep ve Diyarbakır kura çekimi ne zaman? TOKİ Gaziantep kura çekim tarihi açıklandı mı? e-Devlet kura sonuçları sorgula...
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatacak? 14 Kasım sağlık çalışanlarına promosyon yattı mı?
- Hangisi TDK sözlüklerinde olan bir ifade değildir? KİM MİLYONER SORUSU
- 23 Nisan 1920, haftanın hangi gününe denk gelmiştir?
- ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?
- 21. yüzyılda doğmuş en yaşlı insanın doğum tarihi nedir?
- Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
- 2014'te ABD'de 3000 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğününe gelen kişi sayısı arttıkça hangisi olur?
- 13 bin öğrenci alınacak! POMEM 29. dönem başvuruları başladı mı? POMEM 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...