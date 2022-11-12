Son dakika: Kastamonu’nun 4 ilçesine doğalgaz! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar | Karadeniz gazı için tarih verdi

"KARADENİZ GAZINI ÖNÜMÜZDEKİ SENE KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Erdoğan, sadece bu yıl doğalgaz iletim ve dağıtımı için toplam 17,5 milyar lira yatırımla 11 bin 750 kilometre yeni hat tesis ettiklerini belirterek bu gayretlerini doğal gaz konforunun vatandaşların tamamına ulaştırana kadar sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, doğal gazı bu kadar yaygınlaştırınca yerli kaynakları da devreye alma mecburiyeti ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Uzunca bir süredir devam eden arayışlarımızın sonunda nihayet Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından beşi yerine yerleştirildi. Halen 3 sondaj gemisi, 9 adet ana inşaat ve montaj gemisi iş yüküne göre sayıları 20'yle 30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor. Kara ve denizde yaklaşık 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisimizdeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Görüldüğü gibi deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya gaz sahamız keşiften üretime kadar dünyada en hızlı devreye alınan açık deniz saha geliştirme projesi olacaktır."

Şehirleri doğalgaz ağlarıyla örerken Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımları da attıklarını vurgulayan Erdoğan, ülke olarak hali hazırda 7 uluslararası doğal gaz boru hattına, 2 kara, 2 deniz LNG tesisine ve 2 yeraltı doğal gaz depolama tesisine sahip olunduğunu kaydetti.