İmamoğlu'ndan Adana'da yeni adaylık sinyali: Ben delikanlıyım sizi mahcup etmem
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını kenara atarak kendini ön plana çıkarmaya çalıştığı hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda Adana'ya giden İmamoğlu kendi soyadını taşıyan belediyeyi ziyaret ederek " İstanbul'da bizim ilçemizin ismini taşıyan bir delikanlı var. O delikanlıyı hanenizin bir evladı kabul edin. Sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ne yanıt vereceği ise merak ediliyor.
ABD ve İngiltere'ye yaptığı ziyaretler ve "Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyin" mesajıyla Millet İttifakı'nın 2023 adaylığı konusunda net sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başta İYİ Partili isimler olmak üzere ittifaktan da henüz vize çıkmadı.
Kulislerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da konuşulurken, Kılıçdaroğlu bu isimlerin adaylığına sıcak bakmıyor.
İMAMOĞLU ADAYLIK GÖNDERMESİ YAPMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'de Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulunan İmamoğlu, isminin 6'lı masayı, CHP'yi, İYİ Parti'yi ve bir siyasi anlayışı temsil ettiğini vurgulayarak "İstanbul'daki ve Türkiye'deki bütün muhalif duruşları temsil ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'ye yakın Fox TV'ye katılan Ekrem İmamoğlu kendisine Halk TV'de yaptığı açıklamalar sorulunca yine 'aday değilim' demedi ve sürecin parçası olduğunu söyledi.
'İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAK İSTİYORUM' DEDİĞİMİ HİÇ DUYDUNUZ MU
İmamoğlu, "İBB Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi hiç duydunuz mu? Bu bir süreç" dedi.
İmamoğlu, "Benim İBB Başkanı adayı olmak istediğimi hiç duydunuz mu. Böyle bir şey denmez bir süreç bu. Kaldı ki bir altılı masa var. Buna önderlik yapmış Kemal Kılıçdaroğlu var. Tarihin kalın harflerle yazılıp gururla okuyacağımız iki insan var. Diğeri Meral Akşener. Nefer dediğiniz nedir koşan, didinen." ifadeleriyle yeni bir adaylık mesajı verdi.
Sadece kendisinin nefer olmadığını aynı şekilde Ankara ve İzmir belediye başkanlarının da nefer olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Biz şu ana ülkemizin geleceğini en sağlıklı şekilde hazırlayacak olan o altılı masayı diri tutacak sahadaki işlemleri yapmakla sorumluyuz." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu son olarak "Türkiye'de 2023 yılında değişimin var olması için bu sürece kendini adamış birisiyim." ifadeleriyle de bu iddiasını yineledi.
İmamoğlu "Benim adayım doğal olarak partimin genel başkanıdır" dese de sonuna bir 'ama ' ekleyerek "Süreç 6'lı masanın ortaya koyacağı ortak iradedir." dedi.
SON DURAK ADANA
Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun 2023 emelleri doğrultusundaki son durağı Adana oldu.
Adana'nın Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerini ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı, kendi soyadını taşıyan İmamoğlu ilçesinde bir başka megolamanlık örneği sergiledi.
"DELİKANLIYIM, SİZLERİ MAHÇUP ETMEYECEĞİM"
Her seferinde 'ben' diyen, kendini öven Ekrem İmamoğlu, Adana İmamoğlu'nda da 'kendini' delikanlı olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı;
"İşimize devam ediyoruz. Göğsünüzü gere gere diyebilirsiniz. İstanbul'da bizim ilçemizin ismini taşıyan bir delikanlı var. O delikanlıyı hanenizin bir evladı kabul edin. Sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim"
CHP'li İBB Başkanı, İmamoğlu Belediyesi'nin tabelasının altında da fotoğraf çekildi.
Ekrem İmamoğlu'nun Adana'da kendisini 'delikanlı' olarak tanımlayıp "Sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim" demesi 'adaylık zeminin alt yapısını oluşturma derdinde' yorumlarını da beraberinde getirdi.
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