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Ersan Şen'den AK Parti ve Başkan Erdoğan'a oy veren seçmene hakaret: Örümcek kafalılar!

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Ersan Şen’den AK Parti ve Başkan Erdoğan’a oy veren seçmene hakaret: Örümcek kafalılar!

CHP destekçisi olan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, bir televizyon kanalında katıldığı programda AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a oy veren seçmene hakaretler yağdırdı. Şen, AK Parti'ye gönül verenleri 'Örümcek kafalı' olarak nitelendirdi. Ersan Şen'in sözlerine tepki yağdı.

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