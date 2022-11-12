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Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Adıyaman’da PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

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