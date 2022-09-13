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Son dakika: MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Gara ve Kandil'de 4 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Gara ve Kandil’de 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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