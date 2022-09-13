Pençe-Kilit'ten özel görüntüler ilk kez A Haber'de! İşte 7 PKK'lının öldürüldüğü mağara
“Pençe Kilit” harekat bölgesinde 7 PKK’lı terörist öldürüldü. Haketatta içinde kapılar olan sığınak ev gibi bir mağara ele geçirildi. Mağarayı terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı bildirildi. Diğer yandan teröristler TSK'nın drone kamerasına takıldı. İşte o operasyondan görüntüler ilk kez A Haber'de...
Kerim Ulak'de Kerim Ulak'ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi programında önemli bir yayına imza atıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı Pençe Kilit harekatından çok önemli görüntüler ilk kez A Haber farklıyla servis edildi.
Gelen görüntülere göre operasyon bölgesinde kıstırılan 7 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.
Görüntülerde teröristlerin ne tür hazırlık yaptıklarının bilgisi yer alıyor.
Askerlerimize ateş açmak için bekleyen PKK'lının mağarada nasıl saklandığı görülmekte.
Jeneratör destekli hiltiler ile açılan mağaralar 500-600 metre kare alana yayılmış durumda.
Mağarada teröristlerin kötü ortamda yaşadıkları gözlemlenmekte ve odaların kapıları PVC kapı ve pençelerden oluşmakta.
AZILI PKK'LI BURADA ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'nın dronlarında yer alan görüntülere göre terör örgütünün lider kadrosunda yer alan "M-16" kod isimli örgüt üyesi PKK'lı bu mağarada öldürüldü.
Belge niteliğindeki görüntülerde katırlar vasıtasıyla PKK'lıların ihtiyaçlarını nasıl taşıdıkları gözler önüne serildi.
SİLAH DEPOSU
Terör örgütü bu mağarayı silah deposu olarak kullanıyordu.
TOPLAM 371 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
18 Nisan 2022 gecesi Irak'ın kuzeyinde başlayan Pençe Kilit harekatında şu ana kadar 371 PKK'lı öldürüldü.
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