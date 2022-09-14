Son dakika: Terör mağarasından cephanelik çıktı! Kuzey Irak’ta 359 silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlık söz konusu mağaralara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre, birçok girişi olan mağarada oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı ve tünellerle diğer alanlara bağlanılan mağarada jeneratörün dahi bulunduğu görülüyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.https://t.co/NeTcJ6qRFL#MSB pic.twitter.com/WXAF3xuXdj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2022

Söz konusu mağarada, aralarında keskin nişancı tüfeği, uçaksavar silahları ve makineli tüfeklerin de bulunduğu 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi.

Çok sayıda silah yedek parçası ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.