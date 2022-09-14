Son dakika: Terör mağarasından cephanelik çıktı! Kuzey Irak'ta 359 silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyindeki arama tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçiğin 359 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiği mağarada, oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı ve tünellerle diğer alanlara bağlanan mağarada jeneratörün dahi bulunduğu görülüyor.
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, terör örgütü tarafından silah ve mühimmat deposu olarak kullanılan iki mağarada 359 silah ve yüzlerce mühimmat ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 18 Nisan gecesi başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda 150'nci gün geride bırakılırken, bugüne kadar operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 400'ün üzerinde mağara ve sığınak bulundu.
Bölgedeki 2 bine yakın mayın ve el yapımı patlayıcıyı imha eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 371 teröristi etkisiz hale getirdi.
AYAKTA YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI MAĞARADA JENERATÖR DAHİ BULUNUYOR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini pazartesi günü açıklamıştı.
Bakanlık söz konusu mağaralara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülere göre, birçok girişi olan mağarada oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı ve tünellerle diğer alanlara bağlanılan mağarada jeneratörün dahi bulunduğu görülüyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.https://t.co/NeTcJ6qRFL#MSB pic.twitter.com/WXAF3xuXdj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2022
Söz konusu mağarada, aralarında keskin nişancı tüfeği, uçaksavar silahları ve makineli tüfeklerin de bulunduğu 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi.
Çok sayıda silah yedek parçası ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme de mağarada ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.
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