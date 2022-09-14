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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Başarılarımız çıldırtıyor

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Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan açıklaması: Başarılarımız çıldırtıyor

Son dakika haberleri... Yunanistan'ın provokatif davranışları tansiyonu yükseltirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Başarılarımız Yunanistan'ı çıldırtıyor. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz." dedi.

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