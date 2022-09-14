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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Azerbaycan'a destek açıklaması: Asla yalnız değildir

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Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika | Devlet Bahçeli’den Azerbaycan’a destek açıklaması: Asla yalnız değildir

Son dakika haberi... Ermenistan tarafından yapılan saldırı sonucu 50 askerini kaybeden Azerbaycan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek açıklaması geldi. Bahçeli sözlerinde "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir.

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