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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Başarılarımız Yunanistan’ı çıldırtıyor

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Giriş: 14.09.2022 16:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık'ta diplomasi muhabirleriyle bir araya geldi. Miçotakis’in açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, “Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.” ifadelerini kullandı. "Türkiye Şanghay’a üye olacak mı?" sorusuna "Üyelik konusunda verilmiş bir karar yok, bir davet de yok" yanıtını verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan’ın provokasyonları sonlandırması gerekiyor." dedi.
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