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Yunanistan'ın tacizlerine sert tepki! Uzman isim değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 16:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık'ta diplomasi muhabirleriyle bir araya geldi. Miçotakis’in açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, “Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.” ifadelerini kullandı. "Türkiye Şanghay’a üye olacak mı?" sorusuna "Üyelik konusunda verilmiş bir karar yok, bir davet de yok" yanıtını verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan’ın provokasyonları sonlandırması gerekiyor." dedi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Türkiye karşıtı politikalar geliştiriyor ama bunlar nafile politikalar" dedi.
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