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Son dakika: Denizli'de deprem

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Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika: Denizli’de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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