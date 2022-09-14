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Bakan Akar Ukraynalı iki bakanla görüştü: Ana gündem tahıl sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Bakan Akar Ukraynalı iki bakanla görüştü: Ana gündem tahıl sevkiyatı

Milli Sakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Temaslarda, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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