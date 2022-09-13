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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi...İran'ın Afganistan sınırındaki Güney Horasan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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