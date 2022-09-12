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Mersin'de deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Mersin’de deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER listesi

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Mersin'de 3,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı. Yapılan açıklamada depremin derinliğinin 10.98 olarak ölçüldü. İşte son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Mersin'in Silifke ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

Saat 19.54'de yaşanan depremin derinliği 10.98 olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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