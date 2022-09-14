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CHP sosyal konut projesine de çökmeye kalktı: Bu işleri de temizlemek yine bize düşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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CHP sosyal konut projesine de çökmeye kalktı: Bu işleri de temizlemek yine bize düşecek

Hükümetin açıkladığı ve milyonlarca vatandaşın büyük ilgi gösterdiği sosyal konut projesi CHP'nin hedefinde. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal konut projesine ilişkin "TOKİ'den ev alacak olan vatandaş 'Ben bu daireyi almamayım mı?' dersen, al kardeşim çünkü 2 sene sonra evleri biz teslim edeceğiz. Gelip bu işleri de temizlemek yine bize düşecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

KURA İLE BELİRLENECEK

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

5 KATEGORİ BULUNUYOR

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

CHP SOSYAL KONUT PROJESİNE ÇÖKMEYE KALKTI

Bugüne kadar hükümetin yaptığı çok sayıda projeyi sahiplenmeye çalışan CHP, milyonları mutlu eden sosyal konut projesine de çökmeye kalktı. Seviyesiz bir muhalefet yapan CHP'li Özgür Özel "2 sene sonra evleri biz teslim edeceğiz. Gelip bu işleri de temizlemek yine bize düşecek" dedi.

"2 SENE SONRA BİZ TESLİM EDECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti, ucuz ev diye vereceklerini kalitesiz, kötü ve zamanında vermedi. Bu seferki sınavdan bunlar yine kalır ama bunda iyi bir taraf var, 7 ay sonra kontrol el değiştiriyor. Yani TOKİ'den ev alacak olan vatandaş 'Ben bu daireyi almamayım mı?' dersen, al kardeşim çünkü 2 sene sonra evleri biz teslim edeceğiz. Gelip bu işleri de temizlemek yine bize düşecek" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümet içinden bilgi aldığı ve AK Parti projelerinin CHP'ye sızdırıldığı CHP'ye yakın isimlerden Özlem Gürses tarafından açıklanmıştı.

"KYK VE ÖTV İŞİ O NEDENLE ALELACELE DİLE GETİRİLDİ"

Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." dedi.

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