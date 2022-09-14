CHP sosyal konut projesine de çökmeye kalktı: Bu işleri de temizlemek yine bize düşecek

"2 SENE SONRA BİZ TESLİM EDECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti, ucuz ev diye vereceklerini kalitesiz, kötü ve zamanında vermedi. Bu seferki sınavdan bunlar yine kalır ama bunda iyi bir taraf var, 7 ay sonra kontrol el değiştiriyor. Yani TOKİ'den ev alacak olan vatandaş 'Ben bu daireyi almamayım mı?' dersen, al kardeşim çünkü 2 sene sonra evleri biz teslim edeceğiz. Gelip bu işleri de temizlemek yine bize düşecek" diye konuştu.