Rus gazeteci Korotçenko: Nobel Ödülü Recep Tayyip Erdoğan’a verilmeli!

BM dahil uluslararası kurumların mevcut işleyişine yönelik karamsar bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Bıstritskiy, "Eskiden sosyalist veya kapitalist ülkeler birlikte yaşayabilir, geleceğe doğru adım atabilir ve insanlık gelişebilir yönünde bir istek vardı. Artık böyle bir istek yok." dedi.

Özellikle dijital veya finans sektörü gibi sınırların olmadığı alanlarda regülasyonların nasıl yapılabileceğini BM dahil kimsenin bilmediğine işaret eden Bıstritskiy, "Bence asıl zorluk, BM nezdinde ne tür bir düzenlenme yapılabilir ki bütün herkesin rasyonel bir şekilde kendi sorunlarını giderebileceği bir kurum haline gelebilsin. Eğer böyle bir entelektüel bir model yaratabilirsek o zaman BM uluslararası bir etkili kurum olabilir." diye konuştu.