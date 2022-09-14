Lağım kokusu evimizi kaplıyor! Pislik ve sinekler her yerde... İBB’nin bitmek bilmeyen çalışması vatandaşı isyan ettirdi

"PİSLİK REZİLLİK"

Çevre sakinlerinden Erdoğan Yılmaz da 6 aydır çalışmanın devam ettiğini ancak çok ağır ilerlediğini ifade etti.

İş makinalarının hep durduğunu anlatan Yılmaz, "Yapılacak diye yolu kapattılar. Rezillik bu şekilde. Pislik, sinekler kaplamış durumda. Evimiz hemen yan tarafta. Koku evimize kadar geliyor. Trafik nedeniyle aracımızla çıkamıyoruz." diye konuştu.