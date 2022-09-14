Kılıçdaroğlu’na ’Sakarya’ tepkileri dinmiyor: Atatürk’ün kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum

"PARTİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA ÜZÜLÜYORUM"

CHP liderinin Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da gerçekleştiğini söylemesi üzerine Twitter'dan paylaşım yapan İnce, "Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli Mücadelemizin Başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum." dedi.

İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sakarya Melhame-i Kübrası" diye ifade ettiği Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümünde Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli Mücadelemizin Başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum."