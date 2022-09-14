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Kılıçdaroğlu'na 'Sakarya' tepkileri dinmiyor: Atatürk'ün kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Kılıçdaroğlu’na ’Sakarya’ tepkileri dinmiyor: Atatürk’ün kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP liderinin Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da gerçekleştiğini söylemesi üzerine Twitter'dan paylaşım yapan İnce, "Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli Mücadelemizin Başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu hafta Sakarya'da gerçekleştirdiği grup toplantısında çok konuşulan bir gafa imza attı.

Konuşması sırasında, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kentte gerçekleştiğini iddia eden CHP lideri, alay konusu oldu.

ANKARA'DAKİ SAVAŞI "SAKARYA'DA GERÇEKLEŞTİ" DİYEREK ANLATTI

Kılıçdaroğlu büyük bir gafa imza attığı açıklamasında, "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir." dedi.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da Çorum ve Konya'dan ülke olarak bahsetmiş, fındık üretiminin yüzde 42'sinin ise Şanlıurfa'da yapıldığını iddia etmişti.

TARİH BİLMEYEN KILIÇDAROĞLU'NA 'İNCE' AYAR

Partinin 'Atatürkçü' çizginden koptuğunu belirterek 40 yıl hizmet verdiği CHP'den istifa ederek Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"PARTİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA ÜZÜLÜYORUM"

CHP liderinin Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da gerçekleştiğini söylemesi üzerine Twitter'dan paylaşım yapan İnce, "Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli Mücadelemizin Başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum." dedi.

İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sakarya Melhame-i Kübrası" diye ifade ettiği Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümünde Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli Mücadelemizin Başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum."

Kılıçdaroğlu’ndan ’Sakarya’ gafı KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SAKARYA' GAFI
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na olay gönderme AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME

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